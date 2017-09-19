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Почти 6 млн украинцев посетили страны Евросоюза с начала действия безвиза
19.09.2017 18:05

Почти 6 млн украинцев посетили страны Евросоюза с начала действия безвиза

Безвизовым режимом за первые три месяца его действия воспользовались 235 тысяч 795 украинцев. Об этом сообщает представительство Европейского Союза в Украине со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

Всего с 11 июля по состоянию на 11 сентября безвизом воспользовались 5 миллионов 799 тысяч 360 граждан Украины. Из них 1 миллион 413 тысяч 178 граждан въехали в страны Европейского союза по биометрическим паспортам. Отмечается, что 87 % граждан с биометрическими паспортами путешествовали с визами, а 17% - без них.

Также за три месяца лета количество поездок, которые совершили украинцы в страны Европейского союза, увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Только 61 человек получил отказ во въезде за время действия безвизового режима, что составляет 0,026% от общего количества путешествующих. В большинстве случаев причинами отказа стали превышения сроков пребывания в Евросоюзе во время прошлых поездок и отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в странах ЕС.

"Введение безвизового режима - это один из шагов в цепи событий, которые сближают Украину и ЕС. В июле завершилась ратификация Соглашения об ассоциации, 1 сентября она вступила в силу, а на днях были завершены процедуры для начала действия новых торговых возможностей", - добавили в представительстве Европейского союза.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководитель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что с начала безвизового режима в страны Европейского союза ездили более 162 тысяч граждан Украины. Из них отказали только 55 украинцам, что равняется 0,03%.

Теги материала: Украина, Евросоюз, безвизовый режим, ГПСУ
Новости СМИ2
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