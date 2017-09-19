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Полиция обнаружила огромный тайник с оружием в Мариуполе
19.09.2017 17:24

Полиция обнаружила огромный тайник с оружием в Мариуполе  Фоторепортаж

Сотрудники полиции обнаружили в центре Мариуполя тайник с оружием. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Правоохранители обнаружили гараж, в котором находился автомобиль марки Hyundai, из салона которого они изъяли противотанковую управляемую ракету, два заряда от противотанковых гранатометов РПГ-7, девять пистолетов Макарова, два пистолета Марголина, пулеметные ленты, более 1000 патронов различного калибра - к автомату Калашникова и крупнокалиберного оружия.

Выяснилось, что данное оружие похитили 9 мая 2014 года из воинской части Национальной гвардии 3057. Также обнаружена камуфляжная одежда, символика незаконного вооруженного формирования "Русская православная армия", учетные журналы выдачи оружия участникам бандформирования и пропуска, выданные "Службой безопасности "ДНР".

Отмечается, что владельцы гаража, которые длительное время не пользовались им, не знали о тайнике.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия по установлению владельца тайника и членов, входящих в незаконное вооруженное формирование.

По данному факту начато уголовное дело с предварительной квалификацией по ч.263 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в субботу, 16 сентября, в Киеве на станции метро "Вокзальная" правоохранители обнаружили боеприпасы у одного из пассажиров.

Теги материала: Донецкая область, Мариуполь, оружие, полиция, тайник, фото
Новости СМИ2
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