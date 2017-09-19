ОБСЕ увеличит количество наблюдателей на Донбассе

MIGnews.com.ua

Количество наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе увеличится до 800 человек до марта 2018 года. Такое заявление сделал первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг во время круглого стола в Киеве, передает Укринформ .

"Что касается деятельности СММ, фактом остается то, что мы будем продолжать увеличивать количество наблюдателей. И наша цель до конца срока действия нашего мандата, который завершается в марте следующего года, увеличить общее количество наблюдателей, которые будут работать на местах, до 800 человек", - сказал он.

Хуг отметил, что стороны, которые подписали Минские договоренности, должны обеспечить безопасность международных наблюдателей.