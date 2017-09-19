Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В Умань прибыло более 20 тысяч хасидов-паломников
19.09.2017 13:43

В Умань прибыло более 20 тысяч хасидов-паломников

По состоянию на вторник, 19 сентября, в Украину уже прибыло более 20 тысяч хасидов-паломников. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

По данным источника, в Умань на празднование Рош Ха-Шана прибыло уже более 21 600 паломников-хасидов из 12 стран мира.

"Пока нарушений публичного порядка в зоне компактного пребывания паломников допущено не было", - отметили правоохранители.

Кроме этого, в городе усилили патрулирование, и за порядком круглосуточно следит сводный отряд работников полиции. 

Как сообщал MIGnews.com.uа, эсминец ВМС Италии прибыл в одесский порт. В один из дней визита украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами проведут переход на катере к месту гибели итальянского корабля "Альберто Ракиа", где возложением венка на воду почтят память павших военных моряков. 

Теги материала: паломники-хасиды, хасиды, Умань, прибытие
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Одессу прибыли два артиллерийских катера для ВМС Украины
Важное
В Одессу прибыли два артиллерийских катера для ВМС Украины  Фоторепортаж
Евровидение-2017: В Киев прибыли почти все участники конкурса
Важное
Евровидение-2017: В Киев прибыли почти все участники конкурса
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Важное
Эксклюзив  В Иерусалиме сошел Благодатный огонь  Фоторепортаж  Видеорепортаж
"Укрзализныця": Все поезда восстановили график работы
Важное
"Укрзализныця": Все поезда восстановили график работы  Фоторепортаж
Полиция задержала в Умани хасида с 10 свертками конопли
Важное
Полиция задержала в Умани хасида с 10 свертками конопли

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

После заседания по делу 2 мая под судом произошла потасовка со взрывами и слезоточивым газом
Эксклюзив  После заседания по делу 2 мая под судом произошла потасовка со взрывами и слезоточивым газом  Фоторепортаж  Видеорепортаж
18.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября
18.09.2017
Вадим Рабинович: Гонтарева и Рожкова готовят аферу, которая окончательно дограбит Украину
Эксклюзив  Вадим Рабинович: Гонтарева и Рожкова готовят аферу, которая окончательно дограбит Украину
18.09.2017
Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
Эксклюзив  Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
17.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика