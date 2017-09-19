В Умань прибыло более 20 тысяч хасидов-паломников

По состоянию на вторник, 19 сентября, в Украину уже прибыло более 20 тысяч хасидов-паломников. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.
По данным источника, в Умань на празднование Рош Ха-Шана прибыло уже более 21 600 паломников-хасидов из 12 стран мира.
"Пока нарушений публичного порядка в зоне компактного пребывания паломников допущено не было", - отметили правоохранители.
Кроме этого, в городе усилили патрулирование, и за порядком круглосуточно следит сводный отряд работников полиции.
Как сообщал MIGnews.com.uа, эсминец ВМС Италии прибыл в одесский порт. В один из дней визита украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами проведут переход на катере к месту гибели итальянского корабля "Альберто Ракиа", где возложением венка на воду почтят память павших военных моряков.