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В сети появилось видео очередного казуса между Дональдом Трапом и Меланией
19.09.2017 12:43

В сети появилось видео очередного казуса между Дональдом Трапом и Меланией  Видеорепортаж

В понедельник, 18 сентября, в сети появилось видео очередного неловкого момента между Дональдом Трапом и Меланией, сообщает jetsetter.ua.

На этот раз в Twitter появилось видео того момента, как Первая леди США представляет присутствующим супруга, который должен был выступить перед военнослужащими и их семьями. «Мне очень приятно представить моего мужа, президента Соединенных Штатов, Дональда Трампа», - после этих слов Мелании пожали руку и показали ей свое место.

В соцсети интернет-пользователи начали очень активно обсуждать этот казус.

"Семейные отношения всегда нелегки, но я никогда не видел, чтобы Барак и Мишель Обамы так черство вели себя друг с другом", "Статистическая гетеросексуальная пара ведет себя более чем профессионально! Пример того, как традиционные семьи пожимают друг другу руки! Как же трогательно!", "Эй, муженек! Почему ты мне никогда так не жмешь руку? Я тебе больше не нравлюсь? Мы что, потеряли романтику в наших отношениях?"- прокомментировали видео пользователи микроблога Twitter.

Теги материала: ВИДЕО, Дональд Трамп, первая леди
Новости СМИ2
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