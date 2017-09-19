Камбербэтч показал фокус с водой в эфире популярного шоу

В сети появилось видео, на котором известный британский актер Бенедикт Камбербэтч, который известен по ролям в фильме "Доктор Стрэндж" и сериале "Шерлок" показал трюк с водой в эфире шоу The Tonight Show Джимми Фэллона.
Стоит отметить, что в эфире проекта он продемонстрировал свой знаменитый трюк с бутылкой воды, правда, на этот раз усовершенствованный.
Ролик с актером всего за два дня собрал более 450 тысяч просмотров на Youtube.
Кроме этого, многих интернет-пользователей расстроила неудавшаяся концовка трюка, которую испортил ведущий проекта.
Как сообщал MIGnews.com.uа, один из главных героев "Шерлока" рассказал о вероятности продолжения сериала. Стоит отметить, что в данное время актеры, исполняющие главные роли в сериале, Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен снимаются в фильмах о вселенной Marvel.