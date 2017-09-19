Камбербэтч показал фокус с водой в эфире популярного шоу

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В сети появилось видео, на котором известный британский актер Бенедикт Камбербэтч, который известен по ролям в фильме "Доктор Стрэндж" и сериале "Шерлок" показал трюк с водой в эфире шоу The Tonight Show Джимми Фэллона.

Стоит отметить, что в эфире проекта он продемонстрировал свой знаменитый трюк с бутылкой воды, правда, на этот раз усовершенствованный.

Ролик с актером всего за два дня собрал более 450 тысяч просмотров на Youtube.

Кроме этого, многих интернет-пользователей расстроила неудавшаяся концовка трюка, которую испортил ведущий проекта.