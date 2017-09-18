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В четырех районах столицы отключат холодную воду: адреса
18.09.2017 20:17

В четырех районах столицы отключат холодную воду: адреса

В Киеве на время проведения ремонтных работ может быть отключено холодное водоснабжение в нескольких домах в Голосеевском, Днепровском, Соломенском и Печерском районах. О соответствующем факте сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, водоснабжение может быть временно ограничено:

18 сентября с 21:00 до 19 сентября 8:00 - на улице Лейпцигская, 7/10, 12, 13, 14;

19 сентября с 23:00 до 20 сентября 3:00 - на улицах Большая Васильковская, Антоновича, Малевича, Ямская, Лабораторная, Владимиро-Лыбедская, Немецкая, Ковпака, Загородная, Предславинская ( также возможно снижение давления воды на верхних этажах домов);

19 сентября с 21:00 до 20 сентября 7:00 - на улице Липковского, 1-А, 8, 14, 14/18;

21 сентября с 22:00 до 22 сентября 7:00 - на улице Раисы Окипной, 1, 3, 5, 5-А, 5-Б, 7, 7-А, 9;

21 сентября с 22:00 до 22 сентября 9:00 - на улице Коновальца, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 и в переулке Лабораторном 4.

При этом представители "Киевводоканала" порекомендовали на всякий случай запастись жителям столицы водой заранее.  

Как сообщал MIGnews.com.uа, 13 сентября, в Киеве в автоматическом режиме переназначили субсидию 235 934 семьям на период с мая 2017 года. Семьи, которым отказано в автоматическом переназначении, могут вновь претендовать на ее получение после погашения долгов за коммунальные услуги. 

Теги материала: Киев, столица, водоснабжение, вода, питьевая вода, Киевводоканал
Новости СМИ2
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