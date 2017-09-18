В четырех районах столицы отключат холодную воду: адреса

MIGnews.com.ua

В Киеве на время проведения ремонтных работ может быть отключено холодное водоснабжение в нескольких домах в Голосеевском, Днепровском, Соломенском и Печерском районах. О соответствующем факте сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, водоснабжение может быть временно ограничено:

18 сентября с 21:00 до 19 сентября 8:00 - на улице Лейпцигская, 7/10, 12, 13, 14;

19 сентября с 23:00 до 20 сентября 3:00 - на улицах Большая Васильковская, Антоновича, Малевича, Ямская, Лабораторная, Владимиро-Лыбедская, Немецкая, Ковпака, Загородная, Предславинская ( также возможно снижение давления воды на верхних этажах домов);

19 сентября с 21:00 до 20 сентября 7:00 - на улице Липковского, 1-А, 8, 14, 14/18;

21 сентября с 22:00 до 22 сентября 7:00 - на улице Раисы Окипной, 1, 3, 5, 5-А, 5-Б, 7, 7-А, 9;

21 сентября с 22:00 до 22 сентября 9:00 - на улице Коновальца, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 и в переулке Лабораторном 4.

При этом представители "Киевводоканала" порекомендовали на всякий случай запастись жителям столицы водой заранее.