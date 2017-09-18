Вокруг Эйфелевой башни возведут стену и натянут сетки

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В столице Франции, Париже, около Эйфелевой башни началось возведение пуленепробиваемого защитного сооружения, которое защитит ее от террористических атак, сообщает УНН , ссылаясь на Le figaro.

Сообщается, что в понедельник, 18 сентября, прошла первая подготовка к строительству стеклянного сооружения вокруг башни, однако само установление стены начнется 5 октября текущего года.

Стоимость возведения оценивают в 20 миллионов евро. Так, на передней и задней части башни будут установлены две трехметровые противоударные стеклянные стены, которые отделят архитектурное сооружение от рядом проходящей дороги. Планируется, что для стены будет использовано бронестекло толщиной в 5 сантиметров.

Кроме того, по бокам, перед садами и жилыми помещениями, размещенными рядом, будут натянуты сетки высотой в 3,24 метра, такой же как и высота самой Эйфелевой башни с высоты.