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Вокруг Эйфелевой башни возведут стену и натянут сетки
18.09.2017 18:17

Вокруг Эйфелевой башни возведут стену и натянут сетки  Фоторепортаж

В столице Франции, Париже, около Эйфелевой башни началось возведение пуленепробиваемого защитного сооружения, которое защитит ее от террористических атак, сообщает УНН, ссылаясь на Le figaro.

Сообщается, что в понедельник, 18 сентября, прошла первая подготовка к строительству стеклянного сооружения вокруг башни, однако само установление стены начнется 5 октября текущего года.

Стоимость возведения оценивают в 20 миллионов евро. Так, на передней и задней части башни будут установлены две трехметровые противоударные стеклянные стены, которые отделят архитектурное сооружение от рядом проходящей дороги. Планируется, что для стены будет использовано бронестекло толщиной в 5 сантиметров.

Кроме того, по бокам, перед садами и жилыми помещениями, размещенными рядом, будут натянуты сетки высотой в 3,24 метра, такой же как и высота самой Эйфелевой башни с высоты.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники французской полиции задержали двух мужчин, которые являются предполагаемыми террористами. Задержание прошло в среду, 6 сентября, в рамках антитеррористического рейда в пригороде Парижа.

Теги материала: Париж, Франция, Эйфелева башня, терроризм, террорист
Новости СМИ2
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