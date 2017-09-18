Суд огласил приговор фигурантам дела "2 мая"

На территории Черноморска в Одесской области Ильичевский городской суд постановил оправдать и освободить из-под стражи фигурантов по делу "2 мая", передает местное издание Таймер.
"Суд постановил оправдать всех обвиняемых и освободить из-под стражи в зале суда", - сказано в сообщении издания.
Отмечается, что, по мнению суда, следствие было предвзятым, поэтому показания ключевого свидетеля были отвергнуты, как и результаты опознания, фото и видеоматериалы, приведенные в качестве доказательств, протоколы осмотра места происшествия и представленные прокуратурой экспертизы. В частности, экспертизы тел погибших также были отвергнуты судом.
"Суд не исключает возможности того, что обвиняемые не устраивали массовые беспорядки, а, напротив, пытались защитить население", - цитирует издание решение судей.
Как сообщал MIGnews.com.ua, слушание по "делу 2 мая" было завершено судебной коллегией городского суда Черноморска во вторник, 5 сентября. В ходе слушаний адвокаты Ольга Балашова, Анатолий Робулец, Ольга Байрактар и другие, представляющие интересы подсудимых, заявляли о том, что предоставленные доказательства вины их подзащитных являются неполными, в связи с чем обвиняемых необходимо оправдать.