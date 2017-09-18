Суд огласил приговор фигурантам дела "2 мая"

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На территории Черноморска в Одесской области Ильичевский городской суд постановил оправдать и освободить из-под стражи фигурантов по делу "2 мая", передает местное издание Таймер .

"Суд постановил оправдать всех обвиняемых и освободить из-под стражи в зале суда", - сказано в сообщении издания.

Отмечается, что, по мнению суда, следствие было предвзятым, поэтому показания ключевого свидетеля были отвергнуты, как и результаты опознания, фото и видеоматериалы, приведенные в качестве доказательств, протоколы осмотра места происшествия и представленные прокуратурой экспертизы. В частности, экспертизы тел погибших также были отвергнуты судом.

"Суд не исключает возможности того, что обвиняемые не устраивали массовые беспорядки, а, напротив, пытались защитить население", - цитирует издание решение судей.