В США донор спермы впервые увидел своих 19 детей

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Житель Соединенных Штатов Америки Майкл Рубино первый раз встретился со своими детьми в возрасте от 16 до 21 года, которых оказалось 19 человек, сообщает Inside Edition .

Сообщается, что когда Майклу исполнилось 30 лет, он стал сдавать свою сперму в банк спермы и таким образом стал донором для множества американок. Однако, в отличие от других доноров, мужчина делал это не анонимно, оставлял свое имя и личную информацию.

Так, биологические наследники американца, узнав личную информацию отца, связались с ним в социальных сетях и организовали встречу. В итоге встретиться с Майклом Рубино прибыли 19 человек, при этом самому младшему уже 16 лет.

Мужчина отметил, что он не ожидал, что когда-либо встретит своих двоих-троих детей, а приехало 19. При этом 11 человек имеют голубые глаза, такие же, как у Майкла.