Пограничники помешали украинцу провезти из Польши три старинные картины

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 17 сентября, в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей пограничники обнаружили спрятанные в грузовике старинные картины. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, три картины живописи размером 70х60 см нашли во время досмотра грузового автомобиля "Скания". Произведения искусства были спрятаны в металлическом ящике для инструментов.

За рулем грузового автомобиля находился гражданин Украины, который вез из Чехии изделия из бумаги.

На данный момент картины изъяли сотрудниками ГФС для установления стоимости и происхождения художественных произведений.