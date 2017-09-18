Пограничники помешали украинцу провезти из Польши три старинные картины

В воскресенье, 17 сентября, в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей пограничники обнаружили спрятанные в грузовике старинные картины. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
По данным ведомства, три картины живописи размером 70х60 см нашли во время досмотра грузового автомобиля "Скания". Произведения искусства были спрятаны в металлическом ящике для инструментов.
За рулем грузового автомобиля находился гражданин Украины, который вез из Чехии изделия из бумаги.
На данный момент картины изъяли сотрудниками ГФС для установления стоимости и происхождения художественных произведений.
Как сообщал MIGnews.com.ua, на границе с Польшей пограничники вместе с таможенниками смогли предотвратить контрабанду ценных церковных икон в пункте пропуска "Рава-Русская" в Львовской области.