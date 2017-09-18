В Москве умер народный артист СССР Зураб Соткилава

MIGnews.com.ua

В понедельник, 18 сентября, в Москве в возрасте 80 лет скончался оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава, сообщает Newsone .

По данным источника, Зураб умер вследствие тяжелой болезни.

Соткилава родился вгрузинском городе Сухуми. В 1965 году завершил обучение в Тбилисской консерватории и в тот же год приступил к работе в Грузинском театре оперы и балеты имени Палиашвили. В 1973 году состоялся его дебют в Большом театре, а уже через год он стал полноправным членом труппы. В 1973 году получил звание народного артиста грузинской ССР, в 1979 году - звание народного артиста СССР.

В 2015 году врачи диагностировали у него онкологическое заболевание - рак поджелудочной железы. После курса лечения в России и Германии Соткилава продолжил выступать на сцене.

В последние десятилетия жизни певец занимался преподавательской деятельностью в Московской консерватории.