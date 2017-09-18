В Одессе все школы и сады ожидает тотальная проверка

MIGnews.com.ua

Вице-мэр Олесь Янчук во время аппаратного совещания в муниципалитете заявил, что все места массового скопления людей в Одессе будут подвергнуты тотальной проверке, сообщает " Думская ".

Соответствующее распоряжение было поручено структурному подразделению одесской мэрии и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Стоит отметить, что в то в первую очередь будут проверять сады, школы, кружки детского творчества, больницы, поликлиники.

По словам Янчука, трагедия в детском лагере "Виктория" должна стать уроком, и подобное повторяться не должно.

"Мы все несем моральную ответственность, но есть лица, которые должны ответить перед законом, - отметил он.