В Одессе все школы и сады ожидает тотальная проверка

Вице-мэр Олесь Янчук во время аппаратного совещания в муниципалитете заявил, что все места массового скопления людей в Одессе будут подвергнуты тотальной проверке, сообщает "Думская".
Соответствующее распоряжение было поручено структурному подразделению одесской мэрии и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Стоит отметить, что в то в первую очередь будут проверять сады, школы, кружки детского творчества, больницы, поликлиники.
По словам Янчука, трагедия в детском лагере "Виктория" должна стать уроком, и подобное повторяться не должно.
"Мы все несем моральную ответственность, но есть лица, которые должны ответить перед законом, - отметил он.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, средства, которые должны были пойти на пожарную сигнализацию в детском лагере "Виктория" в Одессе, украли.