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Погода в Киеве побила 78-летний температурный рекорд
17.09.2017 21:59

Погода в Киеве побила 78-летний температурный рекорд

Температура воздуха в Украине резко снизится в понедельник, 17 сентября. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В западной части страны ожидается снижение температуры до +15 +19 градусов, в северной части - до +17 +23 градусов. На юге, востоке и в большей части центральных областей - до +25 +33 градусов.

Практически по всей территории Украины осадков не будет, но небольшие дожди пройдут в нескольких областях, в том числе в Житомирской, Винницкой и Киевской.

В понедельник температура воздуха в Киеве составит +22 +23 градуса, ночью, возможно, пройдет небольшой дождь.

"Рекорд есть! В Киеве самая высокая температура воздуха 17 сентября была зафиксирована в 1939 году +28,5 градусов. Но сегодня превышен. Сегодня в столице +30, +31 градус!", - отметила синоптик.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве месяц август за первые три дня побил уже два температурных рекорда.

Теги материала: Украина, Киев, температура, погода, рекорд
Новости СМИ2
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