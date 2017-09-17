Погода в Киеве побила 78-летний температурный рекорд

MIGnews.com.ua

Температура воздуха в Украине резко снизится в понедельник, 17 сентября. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В западной части страны ожидается снижение температуры до +15 +19 градусов, в северной части - до +17 +23 градусов. На юге, востоке и в большей части центральных областей - до +25 +33 градусов.

Практически по всей территории Украины осадков не будет, но небольшие дожди пройдут в нескольких областях, в том числе в Житомирской, Винницкой и Киевской.

В понедельник температура воздуха в Киеве составит +22 +23 градуса, ночью, возможно, пройдет небольшой дождь.

"Рекорд есть! В Киеве самая высокая температура воздуха 17 сентября была зафиксирована в 1939 году +28,5 градусов. Но сегодня превышен. Сегодня в столице +30, +31 градус!", - отметила синоптик.