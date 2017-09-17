Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах

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Ольга Харлан, которая является олимпийской чемпионкой, обиделась на свой родной город Николаев из-за того, что власти никак не отблагодарили ее за выигранные медали. Такое заявление она сделала в программе ВардаСпорт в эфире телеканала NewsOne.

"Мы всегда стремимся к тому, чтобы быть лучше и жить лучше. Спорт - это моя жизнь и это моя работа. Прошли Олимпийские игры, привезла две медали. Хочется, чтобы страна или город как-то отблагодарили за это. Но, к сожалению, о городе я пока так сказать не могу", - сказала она.

Также олимпийский чемпион по фехтованию, глава Управления по вопросам физкультуры и спорта Киевской городской государственной администрации Вадим Гуцай добавил, что такое отношение властей к двукратному олимпийскому чемпиону неправильно.

"Таких спортсменок в Украине на одной руке можно по пальцам считать. Ольга - ведущая спортсменка мира. После Олимпийских игр город Николаев не сделал никаких ценных для нее подарков. Это не правильно. Я надеюсь, что нас услышат. Все спортивная общественность возмущена этим моментом. Надеюсь, что мэр Николаева и губернатор Николаевской области отнесутся с пониманием к Ольгиной работе", - указал он.

"Это принципиальная позиция. Это уже третья моя Олимпиада. И как говорится, мы не молодеем. Со своей стороны я сделала максимум, привезла две медали в Николаевскую область, но нет отдачи", - подытожила Харлан.