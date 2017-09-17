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В Латвии появилась инструкция по разоблачению шпионов
17.09.2017 17:33

В Латвии появилась инструкция по разоблачению шпионов

Сотрудники полиции безопасности Латвии создали рекомендации для должностных лиц государственных и муниципальных учреждений о том, как выявить шпионов, опубликовав их на своем сайте, передает Интерфакс.

Представители иностранных спецслужб могут обсуждать не связанные с работой темы и пытаться продолжить разговор в неформальной обстановке и в нерабочее время, попросив предоставить информацию для личных нужд и предлагая информацию либо помощь по рабочим вопросам в обмен на услуги.

Поэтому правоохранители призвали обращать особое внимание на граждан других государств, ведущих себя слишком фамильярно и приветливо, быстро переходят на неформальный стиль разговора, связываются в социальных сетях и пытаются вызвать реакцию, взывая к идеологическим убеждениям. Они могут задавать наводящие вопросы о ситуации в стране, на работе, личной финансовой ситуации.

Отмечается, что иностранные спецслужбы пытаются заполучить информацию, не являющуюся общедоступной и касающуюся национальных интересов и безопасности Латвии.

"В связи с этим считается, что чиновники государственных и муниципальных органов являются одним из самых ценных источников такой информации. При этом шпионов интересует не только секретная информация, но и сведения о повседневной деятельности и должностных лицах учреждений, информация о деловых партнерах в негосударственном секторе, законопроектах, программах развития и реформ, планах закупок, внутренних процедурах, кадровом составе учреждений, уровне профессиональной подготовки сотрудников, техническом оснащении", - говорится в сообщении.

Помимо этого, представители латвийской спецслужбы добавили, что шпионы могут прикидываться дипломатами, сотрудниками государственных муниципальных учреждений, правоохранительных органов, предпринимателями и журналистами.

Полиция безопасности призвала граждан страны не давать немедленного ответа, если кажется, что собеседник является шпионом. Не следует обещать что-либо, брать на себя обязательства и, в то же время, необходимо обратить внимание на то, какую именно информацию хочет раздобыть иностранный гражданин.

"В крайних случаях - под угрозой ареста, давления на членов семьи - можно якобы согласиться на сотрудничество, но об этом следует немедленно сообщить ПБ", - указали в ведомстве.

Также нужно сразу же сообщить о подозрительных контактах с возможными шпионами ответственному за безопасность учреждения лицу или полиции безопасности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове 18 российских разведчиков.

Теги материала: Латвия, шпионы, безопасность, полиция, инструкция
Новости СМИ2
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