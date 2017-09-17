Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения

MIGnews.com.ua

Китай и Российская Федерация планируют провести военные учения "Морское взаимодействие-2017" на базе Тихоокеанского флота. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Участвовать в учениях будут 11 надводных кораблей, две подводные лодки, два глубоководных спасательных аппарата, четыре противопожарных самолета и четыре корабельных вертолета.

Представители Министерства обороны Российской Федерации заявили, что обучение будет состоять из береговой фазы и морской части.

Первый этап состоится в городе Владивостоке с 18 по 21 сентября и на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота "Горностай", где пройдет тренировка китайских и российских морских пехотинцев. Вторую часть маневров отработают с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.