Британец разгадал тайну Джека Потрошителя и нашел его могилу

MIGnews.com.ua

Британец Дэвид Буллок установил, что серийным убийцей конца XIX века Джеком Потрошителем был некто Томас Катбуш, чья могила расположена на лондонском кладбище Нунхед, передает Daily Star .

Известно, что информация об исследовании содержится в книге Буллока The Man Who Would Be Jack (Человек, который мог быть Джеком).

В ней указывается, что Катбуш подходит под описание Джека Потрошителя по многим критериям. Так, в 1888 году он работал в лондонском районе Уайтчепел, когда там произошли нападения Джека Потрошителя, ненавидел проституток, увлекался анатомией и хирургией, а в 1891 году он был арестован за нападения на двух женщин.

Также сообщается, что Буллок изучал документы в психиатрической больнице Бродмур, где Катбуш и умер. Ему удалось установить, что Катбуш был похоронен на кладбище Нунхед. Там же покоится и его семья.

Прозвище Джек Потрошитель было взято из письма, которое попало в лондонское агентство новостей от имени убийцы. Ему приписывают по меньшей мере пять убийств, совершенных в 1888-1891 годах в лондонском районе Уайтчепел. Жертвами серийного убийцы становились местные проститутки. Полиции Лондона не удалось установить настоящее имя маньяка, и его преступления так и остались нераскрытыми.