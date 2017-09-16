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Иностранные наблюдатели прибыли в Беларусь на военные учения "Запад-2017"
16.09.2017 21:09

Иностранные наблюдатели прибыли в Беларусь на военные учения "Запад-2017"

Наблюдатели, которые будут следить за проведением военных учений Беларуси и Российской Федерации "Запад-2017", прибыли в Минск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на секретаря министерства обороны Беларуси Владимира Макарова.

"Сегодня в Минск прибыли наблюдатели от каждого приглашенного государства", - сказал он.

Секретарь минобороны добавил, что в программу работы наблюдателей входит посещение полигонов.

"Республика Беларусь на добровольной основе пригласила представителей Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины, Швеции и Эстонии для наблюдения за ходом общего стратегического учения с 16 по 20 сентября текущего года", - подчеркнул он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Служба безопасности Украины призвала проживающих в Черниговской области людей быть бдительными во время проведения российско-белорусских учений "Запад-2017".

Теги материала: Беларусь, учения, наблюдатели, Россия
Новости СМИ2
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