Иностранные наблюдатели прибыли в Беларусь на военные учения "Запад-2017"

MIGnews.com.ua

Наблюдатели, которые будут следить за проведением военных учений Беларуси и Российской Федерации "Запад-2017", прибыли в Минск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на секретаря министерства обороны Беларуси Владимира Макарова.

"Сегодня в Минск прибыли наблюдатели от каждого приглашенного государства", - сказал он.

Секретарь минобороны добавил, что в программу работы наблюдателей входит посещение полигонов.

"Республика Беларусь на добровольной основе пригласила представителей Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины, Швеции и Эстонии для наблюдения за ходом общего стратегического учения с 16 по 20 сентября текущего года", - подчеркнул он.