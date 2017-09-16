Арестованного в России Гриба снова перевели в СИЗО

MIGnews.com.ua

Гражданин Украины Павел Гриб, которого незаконно арестовали в Российской Федерации, был переведен в СИЗО Краснодара из больницы. Об этом сообщил его адвокат Андрей Сабинин на своей странице в Facebook.

"Действительно, вчера Павла вывозили в лечебное учреждение. Это не связано с ухудшением здоровья. Комиссия врачей решала вопрос о возможности нахождения в СИЗО, наличию/отсутствию заболеваний, этому препятствующих. Письменного заключения пока нет, выходные. Гриб вернулся в СИЗО", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, арестованный в России 19-летний украинец Павел Гриб находится в больнице .