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Арестованного в России Гриба снова перевели в СИЗО
16.09.2017 18:30

Арестованного в России Гриба снова перевели в СИЗО

Гражданин Украины Павел Гриб, которого незаконно арестовали в Российской Федерации, был переведен в СИЗО Краснодара из больницы. Об этом сообщил его адвокат Андрей Сабинин на своей странице в Facebook.

"Действительно, вчера Павла вывозили в лечебное учреждение. Это не связано с ухудшением здоровья. Комиссия врачей решала вопрос о возможности нахождения в СИЗО, наличию/отсутствию заболеваний, этому препятствующих. Письменного заключения пока нет, выходные. Гриб вернулся в СИЗО", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, арестованный в России 19-летний украинец Павел Гриб находится в больнице.

Напомним, что руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация не допускает украинских консулов к гражданину Украины Павлу Грибу, который был похищен в Беларуси.

Теги материала: Павел Гриб, арест, больница, СИЗО, Россия
Новости СМИ2
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