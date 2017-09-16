Больше половины европейцев поддерживают вступление Украины в НАТО

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Вступление Украины в Организацию Североатлантического договора было поддержано 58% жителей Европы, в Европейский Союз - 48%. Такие данные стали известны по результатам социологического исследования, проведенного компанией KANTAR PUBLIC по заказу Ялтинского стратегического форума .

Во время исследования опросили граждан семи стран Евросоюза, включая Нидерланды, Великобританию, Италию, Литву, Германию, Польшу и Францию. В каждой стране опрашивали более тысячи человек.

Отмечается, что в ходе проведения аналогичных опросов в 2005 году за вступление Украины в Европейский Союз выступили 55% европейцев.

В этом году самую большую поддержку идеи членства Украины в Евросоюзе выразили жители Литвы (68%) и Польши (67%), минимальную - в Нидерландах. В Великобритании, Германии и Франции уровень поддержки составил менее половины опрошенных.

"Треть опрошенных считает, что ЕС на данном этапе своего развития не может позволить себе дальнейшее расширение. И столько же (31%) считают, что принятие Украины спровоцирует экономические проблемы в Евросоюзе. 40% тех, кто поддерживает вступление Украины, считают главным аргументом то, что Украина является частью Европы. А 34% сторонников вступления подчеркивают, что этот шаг поможет усилить демократию в Украине", - говорится в сообщении.

В то же время, большинство европейцев выступили за вступление Украины в НАТО. В Нидерландах и Франции идею поддержали 49%, в Литве - 72%, в Польше - 76%.

"Главным аргументом в пользу интеграции Украины в НАТО европейцы считают ее противостояние с Россией (40% от числа тех, кто поддерживает вступление). Кроме того, 28% считают, что вступление Украины в НАТО усилит способность Европы сопротивляться российской агрессии", - добавили в пресс-службе Yalta European Strategy.