Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Больше половины европейцев поддерживают вступление Украины в НАТО
16.09.2017 17:04

Больше половины европейцев поддерживают вступление Украины в НАТО  Видеорепортаж

Вступление Украины в Организацию Североатлантического договора было поддержано 58% жителей Европы, в Европейский Союз - 48%. Такие данные стали известны по результатам социологического исследования, проведенного компанией KANTAR PUBLIC по заказу Ялтинского стратегического форума.

Во время исследования опросили граждан семи стран Евросоюза, включая Нидерланды, Великобританию, Италию, Литву, Германию, Польшу и Францию. В каждой стране опрашивали более тысячи человек.

Отмечается, что в ходе проведения аналогичных опросов в 2005 году за вступление Украины в Европейский Союз выступили 55% европейцев.

В этом году самую большую поддержку идеи членства Украины в Евросоюзе выразили жители Литвы (68%) и Польши (67%), минимальную - в Нидерландах. В Великобритании, Германии и Франции уровень поддержки составил менее половины опрошенных.

"Треть опрошенных считает, что ЕС на данном этапе своего развития не может позволить себе дальнейшее расширение. И столько же (31%) считают, что принятие Украины спровоцирует экономические проблемы в Евросоюзе. 40% тех, кто поддерживает вступление Украины, считают главным аргументом то, что Украина является частью Европы. А 34% сторонников вступления подчеркивают, что этот шаг поможет усилить демократию в Украине", - говорится в сообщении.

В то же время, большинство европейцев выступили за вступление Украины в НАТО. В Нидерландах и Франции идею поддержали 49%, в Литве - 72%, в Польше - 76%.

"Главным аргументом в пользу интеграции Украины в НАТО европейцы считают ее противостояние с Россией (40% от числа тех, кто поддерживает вступление). Кроме того, 28% считают, что вступление Украины в НАТО усилит способность Европы сопротивляться российской агрессии", - добавили в пресс-службе Yalta European Strategy.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Украина должна вступить в Организацию Североатлантического договора.

Теги материала: Украина, НАТО, Европейский союз, опрос, членство, видео
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Кении засняли уникальное явление: белых жирафов
Важное
В Кении засняли уникальное явление: белых жирафов  Видеорепортаж
В аннексированном Крыму активисты выплатили штраф ведрами с мелочью
Важное
В аннексированном Крыму активисты выплатили штраф ведрами с мелочью  Видеорепортаж
Рекламный ролик Apple Watch сняли на киевском вокзале
Важное
Рекламный ролик Apple Watch сняли на киевском вокзале  Видеорепортаж
В США самолет врезался в дерево
Важное
В США самолет врезался в дерево  Видеорепортаж
Муж и сын Наташи Королевой оказались в эпицентре урагана "Ирма" . ВИДЕО
Важное
Муж и сын Наташи Королевой оказались в эпицентре урагана "Ирма" . ВИДЕО  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В России на акции мусульман задержаны более 100 человек
Важное
В России на акции мусульман задержаны более 100 человек  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице
Эксклюзив  Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице  Видеорепортаж
16.09.2017
Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли
Эксклюзив  Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли  Видеорепортаж
15.09.2017
Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
Эксклюзив  Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
15.09.2017
Лавринович назвал причину срыва суда по его делу
Эксклюзив  Лавринович назвал причину срыва суда по его делу  Видеорепортаж
14.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика