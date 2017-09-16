Больше половины европейцев поддерживают вступление Украины в НАТО

Вступление Украины в Организацию Североатлантического договора было поддержано 58% жителей Европы, в Европейский Союз - 48%. Такие данные стали известны по результатам социологического исследования, проведенного компанией KANTAR PUBLIC по заказу Ялтинского стратегического форума.
Во время исследования опросили граждан семи стран Евросоюза, включая Нидерланды, Великобританию, Италию, Литву, Германию, Польшу и Францию. В каждой стране опрашивали более тысячи человек.
Отмечается, что в ходе проведения аналогичных опросов в 2005 году за вступление Украины в Европейский Союз выступили 55% европейцев.
В этом году самую большую поддержку идеи членства Украины в Евросоюзе выразили жители Литвы (68%) и Польши (67%), минимальную - в Нидерландах. В Великобритании, Германии и Франции уровень поддержки составил менее половины опрошенных.
"Треть опрошенных считает, что ЕС на данном этапе своего развития не может позволить себе дальнейшее расширение. И столько же (31%) считают, что принятие Украины спровоцирует экономические проблемы в Евросоюзе. 40% тех, кто поддерживает вступление Украины, считают главным аргументом то, что Украина является частью Европы. А 34% сторонников вступления подчеркивают, что этот шаг поможет усилить демократию в Украине", - говорится в сообщении.
В то же время, большинство европейцев выступили за вступление Украины в НАТО. В Нидерландах и Франции идею поддержали 49%, в Литве - 72%, в Польше - 76%.
"Главным аргументом в пользу интеграции Украины в НАТО европейцы считают ее противостояние с Россией (40% от числа тех, кто поддерживает вступление). Кроме того, 28% считают, что вступление Украины в НАТО усилит способность Европы сопротивляться российской агрессии", - добавили в пресс-службе Yalta European Strategy.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Украина должна вступить в Организацию Североатлантического договора.