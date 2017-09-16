Умер известный актер из "Твин Пикса" и "Зеленой мили"

В субботу, 16 сентября, на 92-м году жизни скончался известный американский актер из "Твин Пикса" и "Зеленой мили" Гарри Дин Стэнтон, сообщает Интерфакс.
Стоит отметить, что начиная с 1950-ых годов, он снялся в более чем 200 фильмах и телевизионных сериалах. Свою последнюю роль он исполнил в вышедшем ранее в этом году на экраны третьем сезоне культового американского сериала "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча. Стэнтон также играл в других фильмах режиссера, таких как: "Твин Пикс: Сквозь огонь", "Внутренняя империя", "Простая история" и "Дикие сердцем".
Широкую известность ему принесла главная роль в фильме немецкого режиссера Вима Вендерса "Париж, Техас". Фильм вышел на экраны в 1984 году и получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на 89 году жизни скончался известный британский ведущий и актер Брюс Форсайт. Брюс был самой оплачиваемой телевизионной звездой, так же в течение десяти лет (с 2004-го по 2014-й) вел программу Оne's Strictly with Tess Daly на ВВС.