Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Умер известный актер из "Твин Пикса" и "Зеленой мили"
16.09.2017 13:07

Умер известный актер из "Твин Пикса" и "Зеленой мили"

В субботу, 16 сентября, на 92-м году жизни скончался известный американский актер из "Твин Пикса" и "Зеленой мили" Гарри Дин Стэнтон, сообщает Интерфакс.

Стоит отметить, что начиная с 1950-ых годов, он снялся в более чем 200 фильмах и телевизионных сериалах. Свою последнюю роль он исполнил в вышедшем ранее в этом году на экраны третьем сезоне культового американского сериала "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча. Стэнтон также играл в других фильмах режиссера, таких как: "Твин Пикс: Сквозь огонь", "Внутренняя империя", "Простая история" и "Дикие сердцем".

Широкую известность ему принесла главная роль в фильме немецкого режиссера Вима Вендерса "Париж, Техас". Фильм вышел на экраны в 1984 году и получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на 89 году жизни скончался известный британский ведущий и актер Брюс Форсайт. Брюс был самой оплачиваемой телевизионной звездой, так же в течение десяти лет (с 2004-го по 2014-й) вел программу Оne's Strictly with Tess Daly на ВВС.

Теги материала: умер, актер, США, кино
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В США самолет врезался в дерево
Важное
В США самолет врезался в дерево  Видеорепортаж
В Украину прибыло первое судно с американским антрацитом
Важное
В Украину прибыло первое судно с американским антрацитом
Порошенко вручил актрисе Аде Роговцевой ₴200 тысяч
Важное
Порошенко вручил актрисе Аде Роговцевой ₴200 тысяч
Хакеры похитили данные 143 млн клиентов американского бюро кредитных историй
Важное
Хакеры похитили данные 143 млн клиентов американского бюро кредитных историй
Украина и Америка проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ
Важное
Украина и Америка проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ
Умер популярный американский поэт
Важное
Умер популярный американский поэт

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице
Эксклюзив  Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице  Видеорепортаж
16.09.2017
Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли
Эксклюзив  Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли  Видеорепортаж
15.09.2017
Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
Эксклюзив  Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
15.09.2017
Лавринович назвал причину срыва суда по его делу
Эксклюзив  Лавринович назвал причину срыва суда по его делу  Видеорепортаж
14.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика