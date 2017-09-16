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В лондонском метро полиция задержала мужчину с ножом
16.09.2017 12:00

В лондонском метро полиция задержала мужчину с ножом

В субботу, 16 сентября, в метро Лондона сотрудники правоохранительных органов задержали вооруженного ножом мужчину, сообщает РБК-Украина.

По данным полиции, из-за инцидента было остановлено движение поездов между станциями "Хаммерсмит" и "Актон Таун".

По словам самого задержанного, он носил с собой нож для самообороны.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на взрывы в лондонском метро.

Известно, что около 20 человек пострадали в результате взрыва в лондонском метро. По полученным данным, у некоторых людей обожжено лицо. В лондонской полиции отметили, что рассматривают взрыв как теракт. Стоит отметить, что посольство Украины в Великобритании проверяет информацию о наличии граждан Украины среди пострадавших в результате взрыва.

Теги материала: нож, метро, полиция, Лондон, задержали
Новости СМИ2
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