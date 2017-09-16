В лондонском метро полиция задержала мужчину с ножом

MIGnews.com.ua

В субботу, 16 сентября, в метро Лондона сотрудники правоохранительных органов задержали вооруженного ножом мужчину, сообщает РБК-Украина .

По данным полиции, из-за инцидента было остановлено движение поездов между станциями "Хаммерсмит" и "Актон Таун".

По словам самого задержанного, он носил с собой нож для самообороны.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на взрывы в лондонском метро .