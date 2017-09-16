На Ямайке скончалась самая старая жительница Земли

MIGnews.com.ua

В субботу, 16 сентября, на Ямайке скончалась Вайолет Мосс-Браун, которая считалась самой старой жительницей Земли, сообщает Newsone .

"Госпожа Вайолет Мосс-Браун умерла. Ей было 117 лет. Покойся с миром Мосс-Браун", - написал премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс в своем аккаунте в Twitter.

Стоит отметить, что Вайолет Мосс-Браун с апреля этого года считалась старейшим верифицированным жителем Земли.

Кроме этого, женщина стала первым верифицированным долгожителем Ямайки и была одной из пяти человек, которые дольше всего прожили.