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На Шри-Ланке крокодил убил британского журналиста
16.09.2017 09:46

На Шри-Ланке крокодил убил британского журналиста

В субботу, 16 сентября, на Шри-Ланке крокодил убил британского журналиста, когда тот мыл руки в реке возле курорта Аругам-Бей, сообщает УНИАН.

Местные полицейские заявили, что тело 24-летнего Пола Макклина было найдено в лагуне командой поиска военно-морского флота Шри-Ланки.

Редактор Financial Times Лионель Барбер назвал Пола Макклина выдающимся молодым журналистом с большим будущим.

"Наши сердца разбиты из-за трагической и несвоевременной гибели одного из наших журналистов, Пола Макклина. Он был талантливым и ценным членом нашей команды с яркой карьерой, которая его ждала". - выпустила газета официальное заявление. 

Как сообщал MIGnews.com.uа, мэр города Сан Педро Хуамелела штата Оакасака в Мексике взял в жены местного крокодила.

Теги материала: крокодил, журналист, Шри-Ланка, убил
Новости СМИ2
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