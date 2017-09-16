На Шри-Ланке крокодил убил британского журналиста

MIGnews.com.ua

В субботу, 16 сентября, на Шри-Ланке крокодил убил британского журналиста, когда тот мыл руки в реке возле курорта Аругам-Бей, сообщает УНИАН .

Местные полицейские заявили, что тело 24-летнего Пола Макклина было найдено в лагуне командой поиска военно-морского флота Шри-Ланки.

Редактор Financial Times Лионель Барбер назвал Пола Макклина выдающимся молодым журналистом с большим будущим.

"Наши сердца разбиты из-за трагической и несвоевременной гибели одного из наших журналистов, Пола Макклина. Он был талантливым и ценным членом нашей команды с яркой карьерой, которая его ждала". - выпустила газета официальное заявление.