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В Украине запретили очередные российские фильмы и сериал
15.09.2017 18:38

В Украине запретили очередные российские фильмы и сериал

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило два российских фильма и один сериал. Об этом сообщает пресс-служба Госкино на своей странице в Facebook.

Государственные удостоверения на право распространения и демонстрации были аннулированы для сериала "Сердце не камень", фильмов "И все-таки я люблю" и "Тариф "Счастливая семья". Также для них отменена государственная регистрация.

Данное решение приняли на основании заключения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино, ст. 15-1 Закона Украины "О кинематографии" и пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов.

"Согласно ст. 15-1 Закона Украины «О кинематографии», в Украине запрещается распространения и демонстрации фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий. Этот запрет распространяется на распространение и демонстрирование любых фильмов независимо от страны происхождения, произведенных после 1 августа 1991 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Государственном агентстве Украины по вопросам кино приняли решение отказать в выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования российского телесериала "Любовь и разлука".

Теги материала: Госкино, фильм, сериал, удостоверение, запрет, Россия
Новости СМИ2
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