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Арестованный в России украинец Гриб попал в больницу
15.09.2017 17:51

Арестованный в России украинец Гриб попал в больницу

Арестованный в России 19-летний украинец Павел Гриб находится в больнице. Об этом сообщила сестра Павла Ольга Гриб, пишет Украинская правда.

"Нам известно, что его перевели из СИЗО в больницу, якобы на обследование. Но в какую именно больницу и почему, мы не знаем. К нему не допускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - рассказала Ольга Гриб.

При этом она выразила мнение, что спецслужбы РФ могут с помощью своих медиков опровергнуть диагноз Павла - "синдром портальной гипертензии". Ольга отметила, что из-за болезни ее брат вынужден ежедневно принимать лекарства, а нарушение режима может привести к фатальным последствиям.

Стоит отметить, что в министерстве иностранных дел Украины подтвердили перевод Павла Гриба из СИЗО №5 в больницу.

"Да, от наших консулов ​​в Краснодаре к нам поступила информация о том, что Павла Гриба перевели в какое-то специализированное медицинское учреждение. Но по какой причине и куда именно, еще выясняем", - отметила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

И добавила: "Мы надеемся узнать необходимую информацию как можно скорее, наши консулы направили соответствующие запросы, но не стоит ожидать от российской стороны быстрых ответов. Потому что они часто вообще не отвечают на наши запросы".

Как сообщал MIGnews.com.uа, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация не допускает украинских консулов к гражданину Украины Павлу Грибу, который был похищен в Беларуси.

Теги материала: Россия, СИЗО, больница, Павел Гриб
Новости СМИ2
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