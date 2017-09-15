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В Кении засняли уникальное явление: белых жирафов
15.09.2017 13:51

В Кении засняли уникальное явление: белых жирафов  Видеорепортаж

В Кении в округе Гарисса Каунти были сняты на видео редчайшие белые жирафы - мать и ее детеныш, передает The Mashable.

Известно, что видео было сделано зоозащитниками и является третьим свидетельством существования в природе этих жирафов.

Несмотря на то, что животные являются полностью белыми, все же заметны определенные контуры пятен, которые являются ключевым элементом привычного окраса жирафов.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Гарвардском университете прошла церемония оглашения лауреатов Шнобелевской премии. Известно, что каждый лауреат получил уже традиционную награду свыше 10 триллионов зимбабвийских долларов.

Шнобелевская премия по физике досталась Марку-Антуану Фардину, который доказал, что коты - это жидкость.

 

Теги материала: жираф, аномалия, видео, Кения
Новости СМИ2
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