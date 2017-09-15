В Кении засняли уникальное явление: белых жирафов

MIGnews.com.ua

В Кении в округе Гарисса Каунти были сняты на видео редчайшие белые жирафы - мать и ее детеныш, передает The Mashable.

Известно, что видео было сделано зоозащитниками и является третьим свидетельством существования в природе этих жирафов.

Несмотря на то, что животные являются полностью белыми, все же заметны определенные контуры пятен, которые являются ключевым элементом привычного окраса жирафов.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Гарвардском университете прошла церемония оглашения лауреатов Шнобелевской премии. Известно, что каждый лауреат получил уже традиционную награду свыше 10 триллионов зимбабвийских долларов.