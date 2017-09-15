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Певица Леди Гага попала в больницу и отменила все концерты из-за редкой болезни
15.09.2017 12:27

Певица Леди Гага попала в больницу и отменила все концерты из-за редкой болезни

Популярная американская певица Леди Гага сообщила в своем Instagram о плохом самочувствии и извинилась за отмену концерта.

"Бразилия, я так расстроена, что так плохо себя чувствую и не смогу приехать на фестиваль Rock in Rio. Я бы сделала все что угодно, чтобы попасть туда, но сейчас обязана позаботиться о своем теле и здоровье. Я прошу вашего милосердия и понимания и обещаю, что вернусь и скоро выступлю для вас. Мне очень жаль, я так сильно вас люблю", - подписала фото с капельницей 31-летняя певица.

Немного позднее Леди Гага добавила еще один пост с объяснением: "Меня отвезли в больницу, это не просто боль в области тазобедренного сустава или мышечная усталость, меня настигла очень сильная боль. Но я в хороших руках с лучшими врачами. Пожалуйста, не забудьте о моей любви к вам. Помните тот момент, когда несколько лет назад я нарисовала Рио у себя на шее? Татуировка была выбита детьми в фавелах. Я берегу вас в своем сердце, я люблю вас".

Известно, что несколько дней назад в рамках кинофестиваля в Торонто, во время премьеры документальной ленты "Гага: пять футов и два дюйма" певица показала кадры, в которых признается, что с 2013 года страдает фибромиалгией.

Сообщается, что эта болезнь сопровождается хронической, как правило, симметричной болью во всем теле. Она до сих пор окончательно не изучена, в результате чего врачи направляют усилия лишь на устранение симптомов - боли, депрессии и расстройств сна.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, известная американская певица Леди Гага поменяла цвет волос, чем очень удивила поклонников.

Ранее сообщалось, что популярная певица Селена Гомес шокировала своих поклонников, сообщив в своем Instagram-аккаунте, на который подписаны 126 млн людей, о перенесенной операции.

Теги материала: Гага, певица, болезнь, больница
Новости СМИ2
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