Подруга певицы Селены Гомес пожертвовала звезде почку

MIGnews.com.ua

Популярная певица Селена Гомес шокировала своих поклонников, сообщив в своем Instagram-аккаунте, на который подписаны 126 млн людей, о перенесенной операции.

Певица выложила несколько фотографий, сделанных незадолго после ее завершения.

Сообщается, что хирургическое вмешательство было необходимо Гомес из-за проблем со здоровьем. Оказалось, что несколько лет назад у певицы обнаружили опасное аутоиммунное заболевание - красную волчанку. И лучшая подруга звезды актриса Франсия Райса пожертвовала ей свою почку для трансплантации.

"Я знаю, что многие из моих фанатов заметили, что некоторую часть лета я не появлялась на публике, и задавались вопросом, почему я не продвигаю свои песни, которыми очень горжусь. Все дело в том, что я узнала: мне нужна трансплантация почки из-за волчанки. Это было необходимо для моего здоровья. Я хочу поблагодарить всю мою семью и мою близкую подругу Франсию Райсу, которая пожертвовала для меня свою почку. Я сильно люблю тебя", - написала в посте к фото Гомес.

Можно прочесть, что фанаты в комментариях выразили сочувствие и поддержку Гомес, а также восхитились смелым поступком ее подруги.