В аннексированном Крыму активисты выплатили штраф ведрами с мелочью

MIGnews.com.ua

Активисты и Зарема Умерова выплатили штраф в размере 270 тысяч рублей в городе Бахчисарай, который находится во временно аннексированном Крыму. Соответствующие видео опубликовано на странице сообщества Крымская солидарность в Facebook.

Всю сумму, необходимую для выплаты штрафа, собрали монетами в эквиваленте 10 рублей.

Известно, что "суд" оштрафовал Умерову в июле за размещение проукраинских постов в социальных сетях.