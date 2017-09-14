В аннексированном Крыму активисты выплатили штраф ведрами с мелочью

Активисты и Зарема Умерова выплатили штраф в размере 270 тысяч рублей в городе Бахчисарай, который находится во временно аннексированном Крыму. Соответствующие видео опубликовано на странице сообщества Крымская солидарность в Facebook.
Всю сумму, необходимую для выплаты штрафа, собрали монетами в эквиваленте 10 рублей.
Известно, что "суд" оштрафовал Умерову в июле за размещение проукраинских постов в социальных сетях.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, крымский татарин Ренат Параламов, которого после проведенного в его доме обыска в среду, 13 сентября, увезли в неизвестном направлении люди в масках без опознавательных знаков, вышел на связь с родственниками. Мужчина вышел на связь днем в четверг, 14 сентября, сообщив, что находится на автовокзале Симферополя.