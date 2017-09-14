Киев выделит 25 млн грн на проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА

MIGnews.com.ua

Заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов, анонсируя планы работы V сессии Киевсовета, заявил, что на проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА 2017-2018 Киев планирует выделить 25 млн грн, передает пресс-служба Киевсовета.

"Киев будет центром грандиозного международного спортивного события. Мы будем принимать финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2017-2018, который пройдет в мае следующего года. К этому событию начинаем готовиться уже. Сегодня на заседании должны утвердить договор о проведении этого финального матча", - отметил Прокопов.

Он также рассказал, что город ожидает 10 тысяч иностранных туристов, которые в среднем будут тратить 100 евро в день.

"Убежден, мы проведем мероприятие на самом высоком уровне. Так же, как на высшем уровне провели песенный конкурс "Евровидение-2017". Тем более что в Киеве готова вся необходимая для проведения такого мероприятия инфраструктура", - резюмировал Прокопов.