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Из-за конфликта в Мьянме опустели более 176 деревень рохинджа
13.09.2017 18:34

Из-за конфликта в Мьянме опустели более 176 деревень рохинджа

Спикер президента Мьянмы заявил, что в связи с конфликтом в стране 176 деревень мусульман народности рохинджа опустели. Об этом сообщает 9News.

Помимо этого, еще как минимум 34 деревни покинула часть проживающих там мусульман рохинджа. Всего в штате Ракхайн находилась 471 деревня с представителями этой народности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Верховный комиссар Организации Объединенных Наций Зейд Раад аль-Хуссейн назвал военную операцию властей Мьянмы против мусульман-рохинджа классическим примером этнической чистки.

Напомним, что число людей, бегущих в Бангладеш на фоне конфликта между правительством Мьянмы и мусульманами, практически достигло 150 тысяч. Руководитель ООН Антониу Гутерриш в своем письме к Совету безопасности Организации Объединенных Наций выразил беспокойство, что из-за насилия в Мьянме может произойти "гуманитарная катастрофа".

Теги материала: Мьянма, деревня, жители, мусульмане
Новости СМИ2
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