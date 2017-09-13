Из-за конфликта в Мьянме опустели более 176 деревень рохинджа

Спикер президента Мьянмы заявил, что в связи с конфликтом в стране 176 деревень мусульман народности рохинджа опустели. Об этом сообщает 9News.
Помимо этого, еще как минимум 34 деревни покинула часть проживающих там мусульман рохинджа. Всего в штате Ракхайн находилась 471 деревня с представителями этой народности.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Верховный комиссар Организации Объединенных Наций Зейд Раад аль-Хуссейн назвал военную операцию властей Мьянмы против мусульман-рохинджа классическим примером этнической чистки.
Напомним, что число людей, бегущих в Бангладеш на фоне конфликта между правительством Мьянмы и мусульманами, практически достигло 150 тысяч. Руководитель ООН Антониу Гутерриш в своем письме к Совету безопасности Организации Объединенных Наций выразил беспокойство, что из-за насилия в Мьянме может произойти "гуманитарная катастрофа".