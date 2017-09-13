NewsOne показал высшие рейтинги телесмотрения в прайм-тайм

MIGnews.com.ua

Во вторник, 12 сентября, в слоте с 21:30 до 22:30 телеканал NewsOne в очередной раз показал высшие рейтинги среди информационно-новостных телеканалов по аудитории 18+ (50К) Украины и Киева.

В самое рейтинговое время в эфире телеканала транслировались такие программы: "Субъективные итоги" с Надеждой Савченко и совместный проект NewsOne с изданием "Гордон" - программа "Бацман Live" с ведущей Олесей Бацман и гостем Станиславом Белковским.

Традиционно для этого временного блока в эфире обсуждались важные события жизни страны и вопросы, которые волнуют украинцев. На этот раз внимание зрителей было сосредоточено на горячей теме возвращения Михаила Саакашвили в Украину, которая поднималась в обеих программах рейтингового слота.

Программы вечернего прайма на топовом информационном канале отобразили максимальные показатели телесмотрения целевой аудитории 18+ (50К+) по Украине: доля - 2,47%, рейтинг - 0,36%.*

Данные показатели также подняли NewsOne на первую позицию среди информационных телеканалов по Киеву: в аудитории 18+ доля телесмотрения канала составила 3,38%, рейтинг - 0,42%.*

Важно отметить, что программа "Бацман Live" возглавила рейтинг смотрения в списке программ всех информационных телеканалов Украины. Гостем в студии, как отмечено ранее, был российский писатель и телеведущий Станислав Белковский.

Показатели программы "Бацман Live" от 12 сентября 2017 года по аудитории 18+ (50К+) составили: рейтинг - 1,20% и долю - 3,32%

Согласно рейтингам от 12 сентября топовый информационный телеканал NewsOne продолжает тенденцию повышения доли смотрения и снова подтверждает лидерство среди информационно-новостных каналов по целевым аудиториям Украины и Киева, о чем также говорят и данные смотрения в сети интернет:

Только в воскресенье, 10 сентября, на YouTube-канале NewsOneTV было зафиксировано 1 253 672 просмотра. Это абсолютный рекорд за все время существования канала на YouTube. При этом средний просмотр в минутах составил 9:56, а цифра одновременного смотрения прямой трансляции эфира в YouTube достигала 14 тысяч зрителей!