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Военные учения "Запад-2017": СБУ призвала жителей Черниговской области быть бдительными
13.09.2017 16:54

Военные учения "Запад-2017": СБУ призвала жителей Черниговской области быть бдительными

Служба безопасности Украины призвала проживающих в Черниговской области людей быть бдительными во время проведения российско-белорусских учений "Запад-2017". Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Черниговской области.

По полученным данным, особое внимание нужно обращать на людей, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов власти и управления, предприятий, объектов транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей.

"В случае наличия данных о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц, или полетов беспилотных летательных аппаратов, обнаружения оружия или взрывных устройств, оставленные без присмотра подозрительные предметы или транспортные средства просим сообщать об этом в управление СБ Украины в Черниговской области", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в СБУ пообещали проверить всю полученную информацию.

Как сообщал MIGnews.com.ua, генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Беларусь не выполнили международных обязательств по учениям "Запад-2017".

Теги материала: СБУ, военные учения, граница, Чернигов
Новости СМИ2
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