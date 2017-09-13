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Прорыв границы: в больницу попали десять пограничников
Фото: REUTERS
13.09.2017 15:15

Прорыв границы: в больницу попали десять пограничников

Десять сотрудников Государственной пограничной службы Украины оказались в Военно-медицинском центре во Львове после столкновений с активистами на КПП "Шегини". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Пограничники получили повреждения мягких тканей, опорно-двигательного аппарата, травмы плечевого пояса, еще у одного травмирована голова. Сейчас все пострадавшие пограничники находятся в медицинском учреждении Госпогранслужбы. По прогнозам медиков, на реабилитацию и восстановление здоровья понадобится около 10 дней" , - говорится в сообщении.

При этом в Госпогранслужбе подчеркнули, что 10 сентября в пункте пропуска "Шегини" за порядком следили рядовые пограничники.

"Мобильные резервы до событий на КПП "Шегини" Госпогранслужба не привлекала, ведь они в первую очередь защищают границу на Востоке Украины от российской агрессии, а с недавних пор усиливают северный участок, где будут проходить совместные российско-белорусские военные учения" Запад-2017 ", - отметили в Пограничной службе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, помощник руководителя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что четырнадцать человек, входивших в группу лиц, которая незаконно пересекла государственную границу на пункте пропуска "Шегини" в ночь на понедельник, 11 сентября, вернулись на данный пункт для оформления документов.

Теги материала: Госпогранслужба, граница, пограничники, пострадавшие
Новости СМИ2
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