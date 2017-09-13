Прорыв границы: в больницу попали десять пограничников

MIGnews.com.ua

Десять сотрудников Государственной пограничной службы Украины оказались в Военно-медицинском центре во Львове после столкновений с активистами на КПП "Шегини". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Пограничники получили повреждения мягких тканей, опорно-двигательного аппарата, травмы плечевого пояса, еще у одного травмирована голова. Сейчас все пострадавшие пограничники находятся в медицинском учреждении Госпогранслужбы. По прогнозам медиков, на реабилитацию и восстановление здоровья понадобится около 10 дней" , - говорится в сообщении.

При этом в Госпогранслужбе подчеркнули, что 10 сентября в пункте пропуска "Шегини" за порядком следили рядовые пограничники.

"Мобильные резервы до событий на КПП "Шегини" Госпогранслужба не привлекала, ведь они в первую очередь защищают границу на Востоке Украины от российской агрессии, а с недавних пор усиливают северный участок, где будут проходить совместные российско-белорусские военные учения" Запад-2017 ", - отметили в Пограничной службе.