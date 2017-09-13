Рекламный ролик Apple Watch сняли на киевском вокзале

MIGnews.com.ua

В среду, 13 сентября, в сети появился новый рекламный ролик, посвященный новой серии разумных часов Apple Watch, сняли на центральном вокзале Украины, сообщает УНН .

Стоит отметить, что ролик продемонстрировали во время презентации новой продукции Apple.

На первых минутах ролика показали вестибюль киевского вокзала, можно услышать объявления на украинском языке.

А в другой части видео можно увидеть платформу метро, похожую на станцию "Золотые Ворота".