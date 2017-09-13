Рекламный ролик Apple Watch сняли на киевском вокзале

В среду, 13 сентября, в сети появился новый рекламный ролик, посвященный новой серии разумных часов Apple Watch, сняли на центральном вокзале Украины, сообщает УНН.
Стоит отметить, что ролик продемонстрировали во время презентации новой продукции Apple.
На первых минутах ролика показали вестибюль киевского вокзала, можно услышать объявления на украинском языке.
А в другой части видео можно увидеть платформу метро, похожую на станцию "Золотые Ворота".
Как сообщал MIGnews.com.uа, американская компания Apple сделала VPN-сервисы недоступными для жителей Китая. Стоит отметить, что VPN-сервисы позволяют обойти ограничения в интернете. Власти КНР отдали распоряжение ведущим государственным интернет-провайдерам заблокировать возможность использования VPN-соединений с 1 февраля 2018 года.