В среду, 13 сентября, в США самолет врезался в дерево, сообщает ВВС.
Стоит отметить, что инцидент произошел в городке Плейнвилль в американском штате Коннектикут.
По данным источника, в результате столкновения самолета с деревом пилот получил незначительные травмы.
Кроме этого, самолет потерял управление, врезался в дерево и упал на парковку для автомобилей. Этот момент зафиксировали камеры наблюдения.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Швейцарии разбился самолет PC-7 ВВС. На борту находился только пилот воздушного судна, он погиб. Спустя несколько часов обломки самолета были найдены в Альпах близ города Гриндельвальд.