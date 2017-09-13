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В США самолет врезался в дерево
13.09.2017 13:37

В США самолет врезался в дерево  Видеорепортаж

В среду, 13 сентября, в США самолет врезался в дерево, сообщает ВВС.

Стоит отметить, что инцидент произошел в городке Плейнвилль в американском штате Коннектикут.

По данным источника, в результате столкновения самолета с деревом пилот получил незначительные травмы.

Кроме этого, самолет потерял управление, врезался в дерево и упал на парковку для автомобилей. Этот момент зафиксировали камеры наблюдения.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Швейцарии разбился самолет PC-7 ВВС. На борту находился только пилот воздушного судна, он погиб. Спустя несколько часов обломки самолета были найдены в Альпах близ города Гриндельвальд.

Теги материала: самолет, США, ВИДЕО, крушение
Новости СМИ2
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