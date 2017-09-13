MIGnews.com.ua

В среду, 13 сентября, в США самолет врезался в дерево, сообщает ВВС .

Стоит отметить, что инцидент произошел в городке Плейнвилль в американском штате Коннектикут.

По данным источника, в результате столкновения самолета с деревом пилот получил незначительные травмы.

Кроме этого, самолет потерял управление, врезался в дерево и упал на парковку для автомобилей. Этот момент зафиксировали камеры наблюдения.