В Киеве субсидию переназначили почти 236 тысячам семей

MIGnews.com.ua

В среду, 13 сентября, в Киеве в автоматическом режиме переназначили субсидию 235 934 семьям на период с мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным источника, семьи, которым отказано в автоматическом переназначении, могут вновь претендовать на ее получение после погашения долгов за коммунальные услуги

"Сегодня 43 872 семьям отказано в переназначении жилищной субсидии на следующий период с мая 2017 года. Причинами отказа стали имеющиеся долги на время переназначения или жилищная субсидия не вышла по расчету, то есть составила ноль гривен. В общем пока районными управлениями труда и социальной защиты населения РГА обработаны 100% заявлений, поданных на автоматическое переназначение государственной помощи. Также сейчас назначение субсидии осуществляется по повторными обращениями граждан", - отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что семьи, которым было отказано в автоматическом переназначении субсидий, после погашения долгов могут повторно претендовать на ее назначение с момента подачи документов.