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В Киеве субсидию переназначили почти 236 тысячам семей
13.09.2017 12:57

В Киеве субсидию переназначили почти 236 тысячам семей

В среду, 13 сентября, в Киеве в автоматическом режиме переназначили субсидию 235 934 семьям на период с мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным источника, семьи, которым отказано в автоматическом переназначении, могут вновь претендовать на ее получение после погашения долгов за коммунальные услуги

"Сегодня 43 872 семьям отказано в переназначении жилищной субсидии на следующий период с мая 2017 года. Причинами отказа стали имеющиеся долги на время переназначения или жилищная субсидия не вышла по расчету, то есть составила ноль гривен. В общем пока районными управлениями труда и социальной защиты населения РГА обработаны 100% заявлений, поданных на автоматическое переназначение государственной помощи. Также сейчас назначение субсидии осуществляется по повторными обращениями граждан", - отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что семьи, которым было отказано в автоматическом переназначении субсидий, после погашения долгов могут повторно претендовать на ее назначение с момента подачи документов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Государственный бюджет на 2017 год предусматривает выделение 14 милилардов гривен на субсидии.

Теги материала: субсидии, Киев, КГГА
Новости СМИ2
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