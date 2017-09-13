Задержанного в России Павла Гриба арестовали на два месяца

MIGnews.com.ua

Украинца Павла Гриба, который находится в СИЗО в Краснодаре, арестовали на два месяца до 17 октября, пишет ТАСС.

По полученным данным, решение об аресте было вынесено еще 17 августа.

Адвокат 19-летнего украинца Андрей Сабинин отметил, что его подзащитного до сих пор находится в Краснодаре в СИЗО-5 Федеральной службы исполнения наказаний. Его обвиняют по статье 205,1 Уголовного кодекса России ("содействие террористической деятельности").

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что пропавший в августе в Беларуси сын украинского офицера, 19-летний граждан Украины Павел Гриб находится в управлении Федеральной службы безопасности России в Краснодаре .