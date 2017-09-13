Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Задержанного в России Павла Гриба арестовали на два месяца
13.09.2017 12:47

Задержанного в России Павла Гриба арестовали на два месяца

Украинца Павла Гриба, который находится в СИЗО в Краснодаре, арестовали на два месяца до 17 октября, пишет ТАСС.

По полученным данным, решение об аресте было вынесено еще 17 августа.

Адвокат 19-летнего украинца Андрей Сабинин отметил, что его подзащитного до сих пор находится в Краснодаре в СИЗО-5 Федеральной службы исполнения наказаний. Его обвиняют по статье 205,1 Уголовного кодекса России ("содействие террористической деятельности").

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что пропавший в августе в Беларуси сын украинского офицера, 19-летний граждан Украины Павел Гриб находится в управлении Федеральной службы безопасности России в Краснодаре.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест из-за задержания Гриба и его содержания в СИЗО Краснодара.

 

Теги материала: Россия, арест, Краснодар, СИЗО
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [41] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Российское посольство в Британии "присвоило" Эверест
Важное
Российское посольство в Британии "присвоило" Эверест
Стало известно, где находится похищенный в Беларуси сын украинского офицера Гриба
Важное
Стало известно, где находится похищенный в Беларуси сын украинского офицера Гриба
В оккупированном Крыму начались военные учения
Важное
В оккупированном Крыму начались военные учения
Украина и Америка проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ
Важное
Украина и Америка проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ
Выдворенная из Украины Анна Курбатова рассказала о задержании в Киеве
Важное
Выдворенная из Украины Анна Курбатова рассказала о задержании в Киеве
На международной выставке Россия представила украинское пиво как свое
Важное
На международной выставке Россия представила украинское пиво как свое  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон
Эксклюзив  Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон  Видеорепортаж
12.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
11.09.2017
Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика