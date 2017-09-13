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Украина усилила границу с Молдовой на участке Приднестровья
13.09.2017 11:54

Украина усилила границу с Молдовой на участке Приднестровья

Подразделения Национальной гвардии Украины были размещены в Болградском и Измаильском районах Одесской области. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

По полученным данным, соответствующие меры предприняли для обеспечении правопорядка в приграничных регионах.

"Одесский регион - особый. Это связано, в первую очередь, с границей с Приднестровьем… Южный регион - очень сложный", - подчеркнул Яровой.

Напомним, 31 мая 2017 года на границе Украины и Молдовы открыли совместный молдавско-украинский контрольно-пропускной пункт Первомайск - Кучурганы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Россия отвергла предложение Молдовы обсудить вопрос о выводе российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Президент республики Молдова Игорь Додон сообщил, что вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья не продвинется дальше простых деклараций.

Теги материала: Нацгвардия, подразделение, граница, Приднестровье
Новости СМИ2
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