Украина усилила границу с Молдовой на участке Приднестровья

MIGnews.com.ua

Подразделения Национальной гвардии Украины были размещены в Болградском и Измаильском районах Одесской области. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

По полученным данным, соответствующие меры предприняли для обеспечении правопорядка в приграничных регионах.

"Одесский регион - особый. Это связано, в первую очередь, с границей с Приднестровьем… Южный регион - очень сложный", - подчеркнул Яровой.

Напомним, 31 мая 2017 года на границе Украины и Молдовы открыли совместный молдавско-украинский контрольно-пропускной пункт Первомайск - Кучурганы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Россия отвергла предложение Молдовы обсудить вопрос о выводе российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.