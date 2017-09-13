Украина усилила границу с Молдовой на участке Приднестровья

Подразделения Национальной гвардии Украины были размещены в Болградском и Измаильском районах Одесской области. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
По полученным данным, соответствующие меры предприняли для обеспечении правопорядка в приграничных регионах.
"Одесский регион - особый. Это связано, в первую очередь, с границей с Приднестровьем… Южный регион - очень сложный", - подчеркнул Яровой.
Напомним, 31 мая 2017 года на границе Украины и Молдовы открыли совместный молдавско-украинский контрольно-пропускной пункт Первомайск - Кучурганы.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Россия отвергла предложение Молдовы обсудить вопрос о выводе российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.
Президент республики Молдова Игорь Додон сообщил, что вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья не продвинется дальше простых деклараций.