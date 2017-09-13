В Украину прибыло первое судно с американским антрацитом

MIGnews.com.ua

Судно с антрацитом из Соединенных Штатов Америки прибыло в порт "Южный". Об этом проинформировали в пресс-службе порта.

"13 сентября в 02:15 в перегрузочный комплекс ГП "Морской торговый порт "Южный" пришвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера 62 тысячи тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО "Центрэнерго". Стивидоры планируют разгрузить импортный груз за 3 суток", - говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко поспешил прокомментировать прибытие судна. Так, украинский лидер заявил, что поставка угля из Америки означает безвозвратную потерю для России еще одного инструмента энергетического шантажа.

"Поставка американского угля в Украину означает безвозвратную потерю для России еще одного инструмента энергетического шантажа", - написал президент в своем Twitter-аккаунте.

При этом он подчеркнул, что поставка американского угля стала важным вкладом в энергетическую безопасность Украины.