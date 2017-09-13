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Дональд Трамп в девятый раз стал дедушкой
13.09.2017 09:43

Дональд Трамп в девятый раз стал дедушкой

В среду, 13 сентября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в девятый раз стал дедушкой. Об этом рассказал Трамп-младший на своей странице в соцсети.

"Лара Трамп и я рады сообщить о рождении нашего сына Эрика Люка Трампа в 8:50 утра", - написал он в Twitter.

Стоит отметить, что Дональд Трамп уже поздравил сына и его супругу с рождением мальчика.

По данным источника,  Эрик Трамп имеет должность исполнительного вице-президента основной компании семьи Trump Organization.

Кроме этого до появления на свет Эрика Люка уже было восемь внуков: Арабелла Роуз Кушнер, Джозеф Фредерик Кушнер и Теодор Джеймс Кушнер, являющиеся детьми его старшей дочери Иванки и ее супруга бизнесмена Джареда Кушнера, которые сейчас работают в Белом доме советниками президента. Еще пятеро - от брака его старшего сына Дональда Трампа-младшего и его супруги Ванессы - девочки Кай Мэдисон Трамп и Хлоя София Трамп и мальчики Дональд Джон Трамп-третий, Тристан Милош Трамп и Спенсер Фредерик Трамп.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 25 июля, президент США Дональд Трамп обвинил газету Washington Post во лжи в связи с публикацией недостоверной информации о прекращении реализации программы ЦРУ по поддержке сирийской оппозиции. 

Теги материала: Дональд Трамп, внук, родился
Новости СМИ2
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