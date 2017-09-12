Аномалия: в Киеве на одной ветке выросли ягоды и цветы

MIGnews.com.ua

В столице Украины на одном из деревьев одновременно зацвели рябина и каштаны. О соответствующем факте жители Киева написали в сообществе "Русановка" в социальной сети Facebook.

"Зацвели каштаны, на одном дереве и каштаны и цветы. Это почти по всему Киеву. Но Русановка пошла еще дальше: зацвела рябина. Ягодки и цветы на одной ветви", - написал пользователь Kirill Kosourov‎.

По словам киевлянки Tanya Lesyk, подобное дерево расцвело на территории проспекта Победы.

"Видела на территории детской поликлиники шиповник с плодами больше пяти копеек и цветы размером с блюдце!" - написала член сообщества Maria Barulina.

Однако эксперты объяснили, что такое аномальное цветение вне сезона возникло из-за болезни растений либо экологических факторов, таких как резкое потепление, например.