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Аномалия: в Киеве на одной ветке выросли ягоды и цветы
12.09.2017 16:57

Аномалия: в Киеве на одной ветке выросли ягоды и цветы  Фоторепортаж

В столице Украины на одном из деревьев одновременно зацвели рябина и каштаны. О соответствующем факте жители Киева написали в сообществе "Русановка" в социальной сети Facebook.

"Зацвели каштаны, на одном дереве и каштаны и цветы. Это почти по всему Киеву. Но Русановка пошла еще дальше: зацвела рябина. Ягодки и цветы на одной ветви", - написал пользователь Kirill Kosourov‎.

По словам киевлянки Tanya Lesyk, подобное дерево расцвело на территории проспекта Победы.

"Видела на территории детской поликлиники шиповник с плодами больше пяти копеек и цветы размером с блюдце!" - написала член сообщества Maria Barulina.

Однако эксперты объяснили, что такое аномальное цветение вне сезона возникло из-за болезни растений либо экологических факторов, таких как резкое потепление, например.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на улице Пушкинской начал цвести розовый каштан. При этом в комментариях к опубликованным фото пользователи предположили, что цветение каштана ближе к осени - плохой знак, но появились и другие, которые объяснили, в чем причина цветения.

Теги материала: фото, Киев, дерево, цветение, погода
Новости СМИ2
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