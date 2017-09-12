За сутки в Киеве шесть человек отравились грибами

MIGnews.com.ua

Директор Департамента здравоохранения Дмитрий Турчак заявил, что в течение прошедших суток в Киеве были госпитализированы шесть человек после отравления грибами. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Каждый год медики подчеркивают, что отравление грибами может быть смертельно опасным. И несмотря на это далеко не все любители "тихой охоты" придерживаются основных правил сбора и употребления этого продукта", - сказал он.

Турчак указал, что врачей больше всего беспокоит то, что люди занимаются самолечением, в результате чего теряют необходимое для выздоровления время.

"Важно запомнить основные признаки грибного отравления: тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела. При употреблении некоторых видов грибов, которые поражают нервную систему, могут появиться галлюцинации, расстройство или потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности", - отметил он.