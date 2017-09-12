В столице вандалы поиздевались над подольским фонтаном

MIGnews.com.ua

На Подоле в Киеве вандалы залили в фонтан, размещенный на улице Сагайдачного, краситель зеленого цвета, из-за чего вода приобрела изумрудный оттенок. О соответствующем факте сообщила пресс-служба Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений в Подольском районе на своей странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что для того чтобы привести фонтан в порядок, сотрудникам коммунальной службы пришлось потратить на очищение целый день.

"Проявления вандализма или креатизма в парке на Сагайдачного. Кто-то шутит, добавляя работы коммунальщикам на целый день. Теперь нам нужно слить воду (а это как минимум до конца рабочего дня), затем вымыть чашу фонтана", - рассказали коммунальщики и уточнили, что потом фонтан придется перезапустить заново.