В столице вандалы поиздевались над подольским фонтаном

На Подоле в Киеве вандалы залили в фонтан, размещенный на улице Сагайдачного, краситель зеленого цвета, из-за чего вода приобрела изумрудный оттенок. О соответствующем факте сообщила пресс-служба Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений в Подольском районе на своей странице в социальной сети Facebook.
Сообщается, что для того чтобы привести фонтан в порядок, сотрудникам коммунальной службы пришлось потратить на очищение целый день.
"Проявления вандализма или креатизма в парке на Сагайдачного. Кто-то шутит, добавляя работы коммунальщикам на целый день. Теперь нам нужно слить воду (а это как минимум до конца рабочего дня), затем вымыть чашу фонтана", - рассказали коммунальщики и уточнили, что потом фонтан придется перезапустить заново.
Как сообщал MIGnews.com.ua, на территории Майдана Независимости сломался главный фонтан, который размещен возле "Глобуса". О поломке киевлян известила пресс-служба коммунального предприятия "Киевводфонд". Из-за поломки основного фонтана весь фонтанный комплекс по четной стороне улицы Крещатик приостанавливает свою работу 8 августа.