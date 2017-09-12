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Авиакомпания в Германии отменила 70 рейсов из-за массовой болезни пилотов
12.09.2017 14:18

Авиакомпания в Германии отменила 70 рейсов из-за массовой болезни пилотов

Авиакомпания из Германии Air Berlin во вторник, 12 сентября, отменила приблизительно 70 рейсов из-за "нетипично большого количества сообщений о болезни" от пилотов. Об этом сообщает Reuters.

Рейсы отменили в аэропортах в Берлине, Дюссельдорфе, Гамбурге и Кельне. Представители авиакомпаний пообещали, что пассажирам предоставят "как можно лучшие альтернативные рейсы".

В то же время, ни один из профсоюзов не сообщал об официальной забастовке, но издание Bild ранее предупреждало о возможном "бунте пилотов" в связи со спором о том, что их могут перевести в потенциальную компанию-покупателя Air Berlin.

Как сообщал MIGnews.com.ua, авиаперевозчик Air Berlin, который в Германии является вторым по величине после Lufthansa, заявил о старте процедуры банкротства.

Теги материала: авиакомпания, рейс, самолет, отмена, пилот, болезнь
Новости СМИ2
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