Авиакомпания в Германии отменила 70 рейсов из-за массовой болезни пилотов

MIGnews.com.ua

Авиакомпания из Германии Air Berlin во вторник, 12 сентября, отменила приблизительно 70 рейсов из-за "нетипично большого количества сообщений о болезни" от пилотов. Об этом сообщает Reuters .

Рейсы отменили в аэропортах в Берлине, Дюссельдорфе, Гамбурге и Кельне. Представители авиакомпаний пообещали, что пассажирам предоставят "как можно лучшие альтернативные рейсы".

В то же время, ни один из профсоюзов не сообщал об официальной забастовке, но издание Bild ранее предупреждало о возможном "бунте пилотов" в связи со спором о том, что их могут перевести в потенциальную компанию-покупателя Air Berlin.