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Боевики заставили школьников Горловки учить "христианскую этику"
12.09.2017 13:23

Боевики заставили школьников Горловки учить "христианскую этику"

Представители "министерства образования и науки "ДНР" утвердили в школах, которые находятся в оккупированном боевиками городе Горловка Донецкой области, новый предмет "Христианская этика". Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Отмечается, что новый предмет будут преподавать в 2017-2018 годах в 39 учебных заведениях Горловки.

"При согласовании курса с "министерством образования и науки ДНР" в сопроводительной записке было указано, что таким образом клир Горловской епархии УПЦ МП способствует реализации политики в отношении распространения на временно оккупированной территории идеологии "русского мира" и формирования соответствующих взглядов среди местной молодежи", - говорится в сообщении.

В то же время, митрополит Горловский и Славянский УПЦ МП Митрофан благословил проведение подобных занятий.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители незаконных вооруженных формирований намерены провести на оккупированных территориях Донбасса учения одновременно с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017".

Теги материала: Донбасс, АТО, Горловка
Новости СМИ2
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