Боевики заставили школьников Горловки учить "христианскую этику"

MIGnews.com.ua

Представители "министерства образования и науки "ДНР" утвердили в школах, которые находятся в оккупированном боевиками городе Горловка Донецкой области, новый предмет "Христианская этика". Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Отмечается, что новый предмет будут преподавать в 2017-2018 годах в 39 учебных заведениях Горловки.

"При согласовании курса с "министерством образования и науки ДНР" в сопроводительной записке было указано, что таким образом клир Горловской епархии УПЦ МП способствует реализации политики в отношении распространения на временно оккупированной территории идеологии "русского мира" и формирования соответствующих взглядов среди местной молодежи", - говорится в сообщении.

В то же время, митрополит Горловский и Славянский УПЦ МП Митрофан благословил проведение подобных занятий.