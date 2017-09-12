Университет "Львовская политехника" могут переименовать в честь Бандеры

MIGnews.com.ua

Во вторник, 12 сентября, группа преподавателей кафедры истории, музееведения и культурного наследия Национального университета "Львовская политехника" проявила инициативу предоставить высшему учебному заведению имя Степана Бандеры, сообщает Страна .

По словам преподавателей, Степан Бандера был выдающимся украинским историческим деятелем, который учился здесь в 1928-1933 годах.

Также они добавили, что Бандера - символ украинской нации, национальный герой, образец мужества и победы в борьбе за независимое Украинское государство.

"Что касается выдающихся украинских ученых и педагогов, работавших во Львовской политехнике в разное время, то их именами следует назвать институты и кафедры университета. В частности, имя Ивана Левинского подходило бы Институту архитектуры, Евгения Перхоровича - Институту механики, Юлиана Гирняка - Институту химии и т.д.", - говорится в заявлении преподавателей.