Кофе может исчезнуть к 2050 году

MIGnews.com.ua

Ученые установили, что в связи с процессом глобального потепления значительно сократятся площади кофейных плантаций на Земле, сообщает Корреспондент .

По данным источника, почти все территории, пригодные для выращивания кофе в Латинской Америке, станут слишком теплыми для роста кофейных деревьев или потеряют почти всех важных опылителей.

Исследователи выяснили, что площадь потенциальных угодий для кофейных плантаций сократится на 73-88% к 2050 году.

Кроме этого от этого процесса пострадают горные страны в тропиках, такие как Никарагуа, Гондурас и Венесуэла. А вот в таких странах как Колумбия и Коста-Рика, площадь территорий, пригодных для высадки кофе, вырастет. Урожайность кофе в Колумбии и Коста-Рике также вырастет на 20% благодаря увеличению уровня осадков, температуры и числа видов пчел.