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Кофе может исчезнуть к 2050 году
12.09.2017 11:44

Кофе может исчезнуть к 2050 году

Ученые установили, что в связи с процессом глобального потепления значительно сократятся площади кофейных плантаций на Земле, сообщает Корреспондент.

По данным источника, почти все территории, пригодные для выращивания кофе в Латинской Америке, станут слишком теплыми для роста кофейных деревьев или потеряют почти всех важных опылителей.

Исследователи выяснили, что площадь потенциальных угодий для кофейных плантаций сократится на 73-88% к 2050 году.

Кроме этого от этого процесса пострадают горные страны в тропиках, такие как Никарагуа, Гондурас и Венесуэла. А вот в таких странах как Колумбия и Коста-Рика, площадь территорий, пригодных для высадки кофе, вырастет. Урожайность кофе в Колумбии и Коста-Рике также вырастет на 20% благодаря увеличению уровня осадков, температуры и числа видов пчел.

 Как сообщал MIGnews.com.ua, американские ученые из Университета Южной Калифорнии провели исследование, которое показало, что кофе снижает риск смертности от всех причин.

Теги материала: кофе, глобальное потепление, ученые, исчезновение
Новости СМИ2
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